Florian Hempel gewinnt WM-Auftakt - Sherrock scheitert, Titelfavorit Humphries weiter

Montag, 18.12.2023 - 12:11 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bei der Darts-WM 2023 in London hat Florian Hempel nach Stotterstart sein Auftaktmatch gegen den Iren Dylan Slevin erfolgreich gemeistert. Auch Titelanwärter Luke Humphries ist weiter. Der Engländer gab sich gegen Lee Evans keine Blöße. Fallon Sherrock ereilte dagegen das frühe Aus. Die „Queen of the Palace“ verlor nach starkem Beginn gegen Jermaine Wattimena den Faden.

Im legendären Ally Pally fliegen wieder die Pfeile. Bis zum 3. Januar versammelt sich die Elite des Darts-Sports in London, um den Darts Weltmeister 2024 zu krönen. Mit dabei ist auch Florian Hempel. Der Deutsche bezwang in seinem Erstrunden-Match Dylan Slevin mit 3:1 und wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht.

Florian Hempel mit Horrorstart gegen Dylan Slevin

Dabei lief es zunächst alles andere als rund für Florian Hempel. Der „Kölsche Jung“ verlor den ersten Satz gegen den WM-Neuling mit 1:3. Seinen persönlichen Horror erlebte Hempel im dritten Leg. Gleich sieben Mal verpasste Hempel das Doppel. Dylan Slevin nutzte den Aussetzer des 33-Jährigen zum Break aus.

Im zweiten Satz schlug Hempel dann aber zurück. Wenngleich er sich längst noch nicht in ansprechender WM-Form präsentierte und Slevin mit einem 167er Finish den ersten Höhepunkt der Partie setzte. Doch im Entscheidungsleg machte Hempel alle klar. Spannend machte es der gebürtige Dessauer auch im dritten Satz. Hempel geriet mit 0:2 ins Hintertreffen, konnte sich aber dank eines Re-Breaks erneut ins Entscheidungsleg retten. Hier behielt er die Oberhand, checkte mit der Doppel-9 aus und lag mit 2:1-Sätzen in Front.

Hempel „unfassbar glücklich“ - Schwerer Gegner wartet in 2. Runde

Im 4. Satz spielte Florian Hempel, der zum dritten Mal bei der Darts-WM mitmischt, seine Erfahrung aus und ließ gegen seinen schwächer werdenden Kontrahenten nichts mehr anbrennen. Hempel verwandelte seinen dritten Matchdart und machte mit einem Wurf auf die Doppel-18 alles klar. Am Ende hatte der Deutsche einen Schnitt von 91,06 Punkten, fünf 180er und eine magere Checkout-Quote von 38,46 Prozent in den Büchern zu stehen.

„Ich bin unfassbar glücklich. Nach dem ersten Satz habe ich gedacht, was wird das für ein Abend. Ich habe mich reingekämpft in diese Partie und auch ein paar wichtige Momente überleben müssen. Ich habe dann aber auch ein paar wichtige Momente gezogen. Die Doppel-9 im dritten Satz war sehr entscheidend“, erklärte Hempel anschließend bei „Sport1“. In der zweiten Runde muss er sich allerdings steigern, wartet doch mit dem Belgier b eine schwierige Aufgabe.

Fallon Sherrock fliegt raus - Luke Humphries locker weiter

Fallon Sherrock musste derweil nach der 1. Runde die Segel streichen. Die Engländerin hatte zwar im Ally Pally den Support der Zuschauer hinter sich, zog aber gegen Jermaine Wattimena mit 1:3 den Kürzeren. Die „Queen of the Palace“ legte stark los und gewann Satz 1 mit 3:2. Doch in den nächsten beiden Sätzen sollte Sherrock den Faden verlieren, sodass ihr niederländischer Gegner leichtes Spiel hatte und mit 2:1 in Führung. Das vierte Set verlief wieder ausgeglichener, doch am Ende behauptete sich der favorisierte Wattimena.

In der letzten WM-Partie der Abendsession am Sonntag betrat mit Luke Humphries ein heißer Titelanwärter die Bühne. Dem Engländer sollte gegen seinen Landsmann Lee Evans eine durchschnittliche Leistung reichen, um sich schon das Ticket für die 3. Runde zu schnappen. Humphries gewann souverän mit 3:0.