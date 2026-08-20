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ASICS und neue Technologien: Wie Hightech den Laufsport verändert

Donnerstag, 20.08.2026 - 14:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Laufschuhe waren lange simple Sportgeräte. Heute stecken Sensoren, Superschäume und Carbonfasern darin – und verändern damit den gesamten Laufsport. Noch vor zwei Jahrzehnten bestand ein Laufschuh im Wesentlichen aus Obermaterial, Gummisohle und etwas Dämpfschaum. Diese Zeiten sind vorbei.

Hersteller wie ASICS investieren mittlerweile massiv in Materialforschung, Biomechanik und Datenanalyse. Der Schuh ist längst kein reines Ausrüstungsstück mehr, sondern ein technisches Produkt mit eigener Entwicklungsabteilung.

Vom einfachen Sportschuh zum Hightech-Produkt

Diese Entwicklung trifft auf wachsendes Interesse. In Deutschland laufen nach Zahlen des Instituts für Demoskopie Allensbach mittlerweile 22,8 Millionen Menschen regelmäßig oder gelegentlich (Allensbach, 2023). Ein Markt dieser Größe zieht entsprechend viel Innovationskraft an.

Auch wirtschaftlich zeigt sich der Trend deutlich. Laut einer Erhebung des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesinstituts für Sportwissenschaft gaben Läuferinnen und Läufer in Deutschland zuletzt rund 2,4 Milliarden Euro jährlich für Ausrüstung aus (BISP, 2022). Ein erheblicher Teil davon entfällt auf hochwertige Laufschuhe.

Carbonplatten und Superschäume treiben die Entwicklung an

Der bislang größte technologische Umbruch im Laufsport begann mit der sogenannten Carbonplatte. Eine steife Faserplatte in der Sohle wirkt dabei wie eine Hebelfeder, die den Abrollvorgang unterstützt. Kombiniert mit besonders reaktiven Schaumstoffen entsteht ein spürbarer Vorwärtsschub bei jedem Schritt. Genau diese Kombination hat in den vergangenen Jahren zu deutlich schnelleren Marathonzeiten im Breitensport geführt.

Wer sich über aktuelle Modelle mit dieser Technologie informieren möchte, findet bei spezialisierten Händlern für asics Laufschuhe eine Übersicht über die verschiedenen Wettkampf- und Trainingsmodelle.

FF-Blast-Schaum als Herzstück der Mittelsohle

Bei ASICS trägt die zentrale Dämpfungstechnologie den Namen FF Blast. Der Schaum soll bei minimalem Gewicht eine maximale Energierückgabe liefern. In der aktuellen Generation der Wettkampfmodelle ist zusätzlich eine durchgehende Carbonplatte verbaut, die den gesamten Schuh versteift. Läuferinnen und Läufer beschreiben das Gefühl häufig als spürbaren Schub nach vorn, ähnlich einer Trampolinwirkung.

Nicht jedes Modell setzt jedoch auf Carbon. Neuere Trainingsschuhe erzielen einen vergleichbaren Effekt inzwischen allein durch die Schaumstoffkonstruktion, ganz ohne versteifende Platte. Das senkt das Verletzungsrisiko für Läufer, die nicht regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen. Diese Trainingsmodelle richten sich gezielt an Alltagsläufer, die Wert auf Komfort statt auf maximale Wettkampfleistung legen. Der Unterschied zwischen beiden Schuhkategorien wird für Käufer dadurch zunehmend wichtiger.

Wie Daten und Sensorik das Training verändern

Technologie beschränkt sich längst nicht mehr auf die Sohle. Immer mehr Läuferinnen und Läufer analysieren ihre Schrittfrequenz, Bodenkontaktzeit und Laufökonomie über Sensoren im Schuh oder an der Uhr. Diese Werte fließen in Apps ein, die individuelle Trainingsempfehlungen berechnen. Hersteller nutzen dieselben Daten, um neue Schuhmodelle gezielt für unterschiedliche Lauftypen zu entwickeln.

So unterscheidet ASICS mittlerweile beispielsweise zwischen Läufern mit größerer Schrittlänge und solchen mit höherer Schrittfrequenz und bietet dafür jeweils angepasste Modelle an. Diese Individualisierung markiert einen deutlichen Wandel gegenüber früheren Jahren, in denen ein einziges Schuhmodell für nahezu jeden Lauftyp gedacht war. Käufer profitieren dadurch von einer deutlich passgenaueren Auswahl, benötigen aber auch mehr Beratung beim Kauf.

Zwischen Innovation und Fairness: Die Debatte um Superschuhe

Der technologische Fortschritt bleibt nicht ohne Kritik. Seit Carbonschuhe reihenweise persönliche Bestzeiten ermöglichten, diskutiert die Laufszene über die Grenze zwischen fairer Innovation und technologischer Aufrüstung. Der Leichtathletik-Weltverband reagierte bereits mit Regularien zur maximalen Sohlenhöhe bei Wettkämpfen. Damit soll verhindert werden, dass Ausrüstung wichtiger wird als sportliche Leistung.

Für den Amateursport gilt diese Debatte weniger streng, dennoch zeigt sie, wie stark Technologie den Laufsport inzwischen prägt. Was einst reine Zusatzausstattung war, beeinflusst heute Wettkampfregeln auf höchstem Niveau. Auch aus wissenschaftlicher Sicht ist die Wirkung der neuen Materialien inzwischen gut belegt. Mehrere Studien zeigen, dass moderne Wettkampfschuhe den Energieverbrauch beim Laufen um mehrere Prozent senken können. Für Spitzenathleten macht dieser Unterschied im Zielspurt oft den entscheidenden Ausschlag.

Innovation in Planung

Für die kommenden Jahre erwarten Branchenkenner eine noch engere Verzahnung von Material und Datenanalyse. Denkbar sind Schuhe, deren Dämpfung sich künftig automatisch an Geschwindigkeit, Ermüdung oder Untergrund anpasst, ganz ohne manuelles Zutun der Läuferin oder des Läufers.

Erste Prototypen mit adaptiven Elementen existieren bereits in Forschungslaboren großer Hersteller. Bis solche Konzepte serienreif werden, dürfte es allerdings noch einige Jahre dauern, denn Zuverlässigkeit und Haltbarkeit müssen zunächst umfassend getestet werden.

Ein Sport im technologischen Wandel

Vom einfachen Trainingsgerät zum datengestützten Hightech-Produkt: Der Laufschuh hat sich in wenigen Jahren grundlegend verändert. Hersteller wie ASICS treiben diese Entwicklung mit neuen Materialien und individualisierten Modellen aktiv voran.

Für den Laufsport bedeutet das mehr Auswahl und potenziell bessere Leistungen. Gleichzeitig wirft der technologische Fortschritt neue Fragen zu Fairness und Regulierung auf, die den Sport auch künftig begleiten werden.