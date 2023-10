Eintracht Frankfurt: Bittere Last-Minute-Pleite bei PAOK - Rot für Kevin Trapp

Freitag, 06.10.2023 - 13:01 Uhr

Von: Asanka Schneider

Eintracht Frankfurt erwischte am 2. Spieltag der Conference League einen gebrauchten Tag! Die Hessen verloren völlig unnötig ihr Gastspiel bei PAOK Saloniki durch einen ganz späten Treffer in der Nachspielet. Zu allem Überfluss sah nach Abpfiff auch noch Torwart Kevin Trapp im Zuge einer Rudelbildung die Rote Karte.

Bitterer Abend für Eintracht Frankfurt in Griechenland. Gegen PAOK Saloniki sind die Adler über weite Strecken das bessere Team, lassen aber einmal mehr die Kaltschnäuzigkeit vermissen. So ging das Gruppenspiel unnötig mit 1:2 verloren. Omar Marmoush (68.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch in der Nachspielzeit brachte sich die SGE durch einen Treffer von Konstantinos Koulierakis um den verdienten Punktgewinn.

Eintracht Frankfurt besser - doch PAOK geht in Front

Eintracht Frankfurt war im Hexenkessel von Thessaloniki zunächst das dominantere Team und zog sein gewohntes Ballbesitzspiel auf. In der 7. Minute hatte Niels Nkounkou die Führung auf dem Fuß, doch nach schöner Kombination traf der SGE-Verteidiger nur den Außenpfosten. Weitere Großchancen konnten sich die überlegene Eintracht vorerst nicht erspielen.

Auf der anderen Seite schlug PAOK Saloniki eiskalt zu - dank der Unterstützung von Kevin Trapp. Ein Freistoß von Andrija Zivkovic segelte durch den Strafraum, wurde lang und länger und schlug hinter dem Frankfurt-Torwart im langen Eck ein. Trapp machte dabei keine gute Figur. Die griechischen Hausherren zogen sich nach der überraschenden Führung zurück und rührten hinten Beton an. Eintracht Frankfurt versuchte sein Glück mit Weitschüssen - allerdings vergebens.

Omar Marmoush besorgt wuchtig den SGE-Ausgleich

Im zweiten Durchgang war der Gast aus der Bundesliga weiter das bestimmende Team und verbuchte durch Ansgar Knauff (54.) und Tuta (63.) gute Gelegenheiten. In der 68. Minute war es dann soweit und die Adler erzielten den hochverdienten Ausgleich. Dieser war jedoch ein Geschenk der Griechen. Denn Verteidiger Konstantinos Koulierakis vertändelte als letzter Mann den Ball gegen Omar Marmoush. Der Stürmer ließ sich nicht zweimal bitten und jagte die Kugel entschlossen und mit viel Wucht aus 14 Metern unhaltbar unter die Latte.

In der Schlussphase bot sich Eintracht Frankfurt die Chance auf die Führung, doch ein Freistoß von Farès Chaïbi (83.) klatschte gegen den Querbalken. Als sich alles im Stadion schon auf ein 1:1-Endstand einstellte, setzte es den Last-Minute-Schock für die Eintracht.

Dusel-Gegentor in Nachspielzeit - Rot für Trapp nach Abpfiff

In der Nachspielzeit flog ein PAOK-Freistoß in den SGE-Strafraum und vom eingewechselten Makoto Hasebe unglücklich direkt vor die Füße von Koulierakis. Im Getümmel behielt der 19-Jährige die Übersicht und stocherte die Kugel aus wenigen Metern über die Linie (90.+2). Es war der erste und einzige Abschluss für PAOK Saloniki im zweiten Durchgang.

Während Koulierakis seinen Fehler vor dem Eintracht-Tor wettmachte und zum Matchwinner wurde, stand die Elf von Trainer Dino Toppmöller plötzlich mit leeren Händen da. Doch es kam noch dicker. Denn nach Abpfiff kam es noch zu einer Rudelbildung und Eintracht-Kapitän Kevin Trapp sowie PAOK-Akteur Soualiho Meité sahen glatt Rot. Die Griechen führen nach ihrem zweiten Sieg die Gruppe G vor Eintracht Frankfurt (3 Punkte), dahinter liegen HJK Helsinki und der FC Aberdeen (beide 1) gleichauf.